La Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Interior de Colombia otorgar reconocimiento jurídico al Ministerio Rastafari de Jehová, una comunidad religiosa que incorpora cannabis, conocido como Ganjah, en sus ceremonias.

El fallo determinó que la negativa inicial de las autoridades vulneró el derecho a la libertad de cultos y estableció un plazo de 10 días para formalizar su inscripción.

Origen y prácticas religiosas

La organización nació en marzo de 2025 en Tuluá, Valle del Cauca, con 12 integrantes y bajo las doctrinas del rastafarismo jamaiquino. Sus reuniones incluyen lecturas bíblicas, meditación, reflexiones espirituales y el uso ceremonial del cannabis como sacramento. Sus representantes aclaran que no obligan a los nuevos participantes a consumir la sustancia.

¿Por qué intervino la Corte?

El Ministerio del Interior había rechazado el registro de la comunidad en mayo de 2025, al considerar que el uso colectivo de cannabis en sus rituales entraba en conflicto con las disposiciones legales.

No obstante, el alto tribunal concluyó que el grupo cumplió los requisitos para obtener la personería jurídica especial y que la negativa carecía de justificación suficiente, lo que limitó su capacidad de recibir donaciones, administrar bienes y celebrar convenios.

El reconocimiento contempla restricciones para la práctica religiosa, entre ellas:

Ceremonias en espacios privados y exclusivamente con adultos.

Participación voluntaria, sin presión para consumir cannabis.

Prohibición de comercializar la sustancia o utilizarla con fines lucrativos.

Obtención mediante ofrendas voluntarias y formas de autocultivo permitidas.

Medidas internas para impedir el acceso de menores de edad.

La Corte también pidió al Congreso colombiano desarrollar normas específicas sobre el uso ceremonial del cannabis en comunidades religiosas, debido a la falta de una regulación clara sobre este tipo de prácticas.

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