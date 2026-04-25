Canciller iraní se va de Pakistán sin esperar a los enviados de Trump

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Lo que se perfilaba como el gran encuentro para la paz mundial este sábado terminó en un desencuentro diplomático de alto calibre.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonó la capital de Pakistán rumbo a Omán, sin sentarse a negociar con la delegación de los Estados Unidos (EEUU) mientras se mantenga el bloqueo naval contra su país.

Pese a que la Casa Blanca anunció con optimismo el envío de Jared Kushner y Steve Witkoff para escuchar "propuestas presenciales" de los iraníes, Araqchí no esperó la llegada de los estadounidenses.

De acuerdo con EFE, fuentes diplomáticas confirmaron que el canciller iraní cumplió su agenda con las autoridades paquistaníes y se retiró del país, dejando en el aire la participación de los enviados de Donald Trump.

Versiones encontradas: ¿Quién miente?

El incidente deja en evidencia una grave desconexión entre Washington y Teherán, pues la portavoz Karoline Leavitt afirmó que Irán había solicitado el encuentro en persona tras mostrar "avances". Sin embargo, Teherán negó categóricamente haber pedido dicha reunión y mantuvo su "reserva total" ante las demandas estadounidenses.

Durante sus reuniones con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, y los jefes militares, Araqchí fue enfático: Irán no negociará directamente con EEUU si no se detienen los ataques y se levanta el bloqueo naval a sus puertos comerciales.

Para Irán, la tregua definitiva está condicionada al cese de la presión económica de Washington.

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