Durante la noche del viernes la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la la captura de alias 'Chapo Isidro' en México.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, antes Twitter, el organismo aseguró que se realizó un despliegue de fuerzas especiales en Guasave, específicamente en Sinaloa, con el fin de detener y capturar a Fausto Isidro N, alias Chapo Isidro.

Captura de alias 'Chapo Isidro'

Durante el operativo fallecieron cuatro militares mexicanos y al menos siete supuestos criminales vinculados a Chapo Isidro.

A Fausto Isidro Meza Flores, alias el Chapo Isidro, se le conoce actualmente como el nuevo jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva y por ser aliado de la facción de Los Mayas, del Cartel de Sinaloa.

"Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de este grupo delictivo, cuatro excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército mexicano (...) resultaron fallecidos", reza el comunicado.

Delincuentes capturados

Adicionalmente se va a conocer que aparte de la captura de alias Chapo Isidro, se logró la detención de Germán N alias 'Serafín' quien era el segundo al mando de la organización y José N quien sería el operador financiero de esta organización criminal.

En el operativo estuvieron presentes fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, junto con elementos de fuerzas especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

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