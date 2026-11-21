Las familias del condado de Miami-Dade enfrentan dos rutas administrativas completamente distintas al buscar opciones educativas especializadas o públicas independientes para el año escolar 2027-2028.

Mientras las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) centralizan el ingreso a sus programas Magnet mediante una plataforma única y plazos inamovibles, las escuelas Charter operan de forma autónoma, gestionando sus propias convocatorias, criterios y formularios individuales.

El cronograma estricto de los programas Magnet en M-DCPS

El distrito escolar abrió la recepción de solicitudes el pasado 1 de octubre de 2026 y mantendrá activo el portal hasta el 15 de enero de 2027, fecha límite improrrogable para consignar formularios y recaudos, salvo en el caso de familias militares.

Los representantes pueden explorar más de 350 alternativas académicas y artísticas a través del portal Your Choice Miami y participar en las jornadas de puertas abiertas (Open Houses) de cada plantel, teniendo en cuenta que los aspirantes a Pre-K Magnet para niños de cuatro años deben tramitar el cupo marcando dicha etiqueta dentro de la solicitud estándar de VPK.

Para aquellas especialidades que exigen talento artístico o destrezas académicas específicas, los alumnos deben completar sus audiciones y pruebas diagnósticas antes del 1 de marzo de 2027.

Posteriormente, el distrito notificará los resultados del sorteo aleatorio por correo electrónico alrededor del 15 de marzo de 2027.

Escuelas Charter: libertad geográfica y admisiones descentralizadas

Por su parte, las instituciones públicas independientes agrupadas en redes educativas como Academica, Doral Academy, Somerset o AcadeMir tramitan cada expediente por separado.

La mayoría de estas organizaciones abre su período principal de inscripción (Open Enrollment) entre octubre y diciembre, extendiéndose en algunos casos hasta principios de enero.

A diferencia de los planteles tradicionales asignados por domicilio, las escuelas Charter eliminan las barreras de zonificación dentro de Florida, permitiendo a los padres postular directamente según el perfil académico deseado sin restricciones de límite geográfico.

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