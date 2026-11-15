Capturan al primer sospechoso del ataque explosivo contra la casa de un periodista en Panamá

La Policía Nacional de Panamá detuvo este domingo en un popular sector de la capital al "primer sospechoso" vinculado con el atentado explosivo perpetrado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, directivo del reconocido diario La Prensa.

A través de sus redes sociales, el organismo de seguridad informó sobre la captura de Luis Valiente Ortega, ejecutada "mediante una diligencia de allanamiento y registro realizada en el sector 3 de Samaria, distrito de San Miguelito". La aprehensión se concretó apenas horas después de que las autoridades difundieran una oferta de recompensa a cambio de información sobre su paradero.

Valiente Ortega figuraba como "uno de los más buscados" tras el atentado ocurrido la madrugada del sábado a las 02:30 hora local. Según medios locales, el detenido sería el conductor del taxi utilizado para ejecutar el ataque, aunque las autoridades mantienen reserva sobre los detalles específicos de su participación mientras avanza su puesta a disposición ante la Fiscalía.

Cronología del atentado "

De acuerdo con los reportes difundidos por el diario La Prensa, el ataque se desarrolló bajo las siguientes circunstancias:

El atentado: Un sujeto descendió de un taxi frente a la vivienda del comunicador y arrojó un artefacto incendiario descrito por la víctima como una bomba "molotov con esteroides".

Daños materiales y víctimas: La explosión destruyó parcialmente la estructura, incendiando el garaje y dos vehículos estacionados. Aunque Rodríguez no se encontraba en el inmueble al momento del ataque, su esposa sí estaba en el interior, logrando salir ilesa antes de que las llamas avanzaran hacia la casa.

Repudio gremial: Tanto el periodista como la directiva del diario calificaron el hecho como un acto de "terrorismo", generando una ola de rechazo nacional e internacional por tratarse de un episodio de violencia inédito contra la prensa en el país centroamericano.

Investigaciones de corrupción bajo la lupa

La Fiscalía panameña inició una investigación de oficio desde el sábado para dar con el paradero de todos los autores materiales e intelectuales del suceso.

El atentado ocurre en momentos en que Rolando Rodríguez adelantaba una investigación periodística sobre presuntos hechos irregulares que involucran a figuras de alto perfil, a quienes ya había contactado previamente para obtener su derecho a réplica.

Los cuerpos de seguridad mantienen desplegadas las operaciones de inteligencia en Ciudad de Panamá para capturar al resto de los implicados en el atentado.

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