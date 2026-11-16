Cartel de Guadalajara: fallece a los 80 años el histórico capo Miguel Ángel Félix Gallardo

El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido en el mundo criminal como el ‘Jefe de jefes’ o ‘El Padrino’, y cofundador del histórico Cartel de Guadalajara, murió este domingo a los 80 años de edad en la ciudad de Guadalajara, al oeste de México, debido a una falla orgánica múltiple.

La información fue confirmada oficialmente por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, detallando que el capo permaneció bajo observación médica estricta y con pronóstico reservado durante dos días en un centro de salud privado.

Según el reporte médico, el deceso se produjo alrededor de las 14:00 horas, luego de que el exlíder criminal presentara complicaciones severas. El pasado viernes, Félix Gallardo había sido trasladado de urgencia —bajo un fuerte dispositivo de seguridad— desde el penal de Puente Grande tras registrar niveles críticos de oxigenación.

Un historial marcado por la violencia y condenas históricas

Félix Gallardo arrastraba un delicado estado de salud que incluía ceguera parcial, sordera, problemas severos de columna y diversas enfermedades crónico-degenerativas que exigían atención constante.

El capo purgaba condenas que sumaban 77 años de prisión por delitos graves: tráfico de drogas, acopio de armas y cohecho, asi como por el secuestro y brutal homicidio del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique 'Kiki' Camarena, ocurrido en la década de los años ochenta.

A pesar de que en 2022 un juez le otorgó la posibilidad de cumplir el resto de su sentencia bajo arresto domiciliario debido a su avanzada edad y precario estado de salud, la medida no pudo concretarse debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución.

El fin de una era en el narcotráfico latinoamericano

Originario del estado de Sinaloa, Félix Gallardo marcó un antes y un después en la historia criminal del continente al fundar el Cartel de Guadalajara junto a Rafael Caro Quintero ("El Narco de narcos") y Ernesto Fonseca Carrillo ("Don Neto").

En las décadas de los setenta y ochenta, dicha organización se consolidó como el imperio hegemónico en el trasiego masivo de estupefacientes hacia Estados Unidos y Centroamérica, sentando las bases de los grandes carteles modernos de la droga.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el lugar donde descansarán los restos del histórico capo.

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