¿Habrá una crisis eléctrica en EEUU? El Departamento de Seguridad aclara la situación

Este domingo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, se pronunció sobre los rumores de una posible crisis energética en el país.

De acuerdo con sus declaraciones y toda la población a mantener la calma y evitar las compras nerviosas de agua o alimentos.

¿Crisis energética en EEUU?

En este sentido, el funcionario descartó que vaya a colapsar la red eléctrica de Estados Unidos y pidió mantener la calma al descartar que no es necesario el acaparamiento de agua o alimentos.

Mullin aseguró que no hay motivos para pensar en una falla general sobre el suministro eléctrico y reiteró que se deben evitar las compras nerviosas, así como la acumulación de los suministros básicos.

Alarma en RRSS

Cabe destacar que durante los últimos días se han registrado varias interrupciones técnicas en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), así como en diversas plataformas tecnológicas.

Sin embargo, el pronunciamiento de Mullin de este domingo busca frenar los rumores sobre una crisis energética en el país.

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Mientras que las autoridades insisten en que los fallos que se registraron recientemente no tienen relación con ningún ciber ataque ni amenazas a la seguridad nacional asegurando así que la infraestructura del país opera con normalidad.