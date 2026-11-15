Incidente en pista de Florida: choque de avión de carga y pasajeros deja dos lesionados

Dos aeronaves comerciales y de carga protagonizaron un contacto en tierra mientras se desplazaban por las pistas de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) alrededor de las 9:15 p. m. de este sábado. De acuerdo con un reporte oficial de la Administración Federal de Aviación (FAA), el choque de aviones en Miami se produjo cuando la punta del ala de un Boeing 737-800 perteneciente a Copa Airlines impactó la nariz de un Boeing 767 operado por la empresa de envíos UPS.

Trayectoria de las aeronaves y reporte de control aéreo

Según la información suministrada por las autoridades aeronáuticas, el vuelo de Copa Airlines había arribado procedente de Ciudad de Panamá y se trasladaba hacia su puerta de embarque asignada al momento de ocurrir el roce. Por su parte, la aeronave de carga de UPS iniciaba su desplazamiento en superficie con destino a Bogotá, Colombia.

Registros de audio de las comunicaciones aeronáuticas captados por el portal ATC.com documentaron el intercambio entre la cabina y la torre de control tras el suceso. En la grabación, uno de los pilotos de UPS notificó a los controladores de tráfico aéreo que su aeronave había sobrepasado una intersección y fue rozada por el avión de pasajeros, ante lo cual el personal de torre le indicó que debía ceder el paso al vuelo de la aerolínea panameña.

Estado de los pasajeros y tripulación

Copa Airlines informó mediante un comunicado escrito que a bordo de su Boeing 737-800 viajaban 166 pasajeros y seis miembros de la tripulación. Tras el impacto en la zona de rodaje, equipos paramédicos de la terminal aérea acudieron al lugar para evaluar a dos pasajeros que presentaron lesiones leves aparentes.

La empresa aérea precisó que ambos viajeros recibieron atención médica inmediata en el sitio sin requerir traslado a centros hospitalarios, mientras que el resto de los ocupantes y el personal de vuelo resultaron ilesos. Este evento en tierra coincidió con una jornada marcada por retrasos y cancelaciones en diversas terminales aéreas de Estados Unidos, incluido el aeropuerto de Miami.

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