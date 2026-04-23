Caso Miguel Uribe Turbay: capturan a prófugo colombiano en Buenos Aires

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Las autoridades argentinas informaron la captura en Buenos Aires de un hombre vinculado al ataque contra el político colombiano Miguel Uribe Turbay.

El detenido fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, a quien se le atribuye un rol clave en la organización del atentado ocurrido el año pasado en Bogotá.

De acuerdo con CNN, el arresto se produjo tras un operativo coordinado por las fuerzas de seguridad locales. Según el reporte oficial, el sospechoso huyó hacia el sur del continente después de los hechos, lo que provocó que se emitiera una orden de búsqueda internacional para lograr su localización y entrega a la justicia colombiana.

Antecedentes del caso

El ataque contra Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un acto político en la capital de Colombia. En ese momento, el senador de 39 años era uno de los aspirantes con mayor apoyo para las próximas elecciones presidenciales.

Tras recibir varios impactos de bala, permaneció internado en un hospital hasta que falleció el 11 de agosto debido a las complicaciones de sus heridas.

Situación de los implicados

Cruz Castillo no es el único señalado por este crimen. Poco después del suceso, un adolescente fue capturado y sentenciado a siete años de internamiento por ser el autor material de los disparos.

Actualmente, otras personas enfrentan procesos judiciales, mientras que la familia del político insiste en que las investigaciones deben continuar hasta encontrar a quienes planearon el homicidio desde las sombras.

Próximos pasos legales

El ciudadano detenido en Argentina se encuentra ahora a disposición de un juez criminal. El Ministerio Público de ese país confirmó que el hombre permanecerá bajo custodia mientras se resuelve el trámite de extradición solicitado por Colombia.

De completarse el traslado, el acusado deberá responder ante los tribunales de su país por su presunta participación en la logística de este suceso que afectó el panorama electoral.

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