La plataforma iFood, líder del sector de reparto de comida a domicilio en Brasil, informó este jueves 19 de noviembre que sufrió un ciberataque que permitió a piratas informáticos acceder de manera no autorizada a datos personales de algunos de sus clientes, repartidores y representantes de restaurantes asociados.

A través de un comunicado oficial, la compañía tecnológica explicó que la intrusión en sus sistemas se produjo el pasado sábado 14 de noviembre y aseguró que el incidente ya fue identificado y contenido.

Pese a la vulneración, la firma aclaró que los atacantes no consiguieron acceder a información financiera sensible como contraseñas, tarjetas de crédito, otros medios de pago, saldos, extractos bancarios ni datos biométricos, señalando además que hasta el momento no existen indicios de divulgación o uso indebido de los registros obtenidos.

"Se recomienda a los afectados que desconfíen de llamadas, mensajes y correos electrónicos que soliciten contraseñas, códigos de verificación o pagos, así como de enlaces desconocidos enviados en nombre de la plataforma", advirtió la empresa en su minuta preventiva.

Alcance de la filtración y reincidencia en 2026

Mientras avanza la investigación técnica para precisar la cifra exacta de usuarios comprometidos, iFood notificó el caso ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil y detalló cómo varió el impacto según el perfil de cada cuenta.

La exposición se limitó exclusivamente a los números telefónicos, sin vinculación con nombres, documentos de identidad, correos electrónicos ni direcciones de entrega.

La información comprometida puede incluir nombres, correos electrónicos, teléfonos y números de identificación fiscal, además de datos bancarios utilizados para recibir pagos (números de sucursal y cuenta) en determinados casos, aunque sin filtración de direcciones de domicilio.

Esta brecha representa la segunda exposición de datos que sufre la compañía en 2026, tras el episodio registrado en junio cuando cerca de 1,2 millones de personas se vieron afectadas por el acceso indebido a sus nombres y registros fiscales.

Fundada en 2011, iFood opera en unas 2.000 ciudades brasileñas procesando cerca de 200 millones de pedidos mensuales, con una base superior a los 65 millones de clientes, 1,8 millones de repartidores y 600.000 comercios afiliados.

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