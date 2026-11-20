El Pacto Histórico, las centrales sindicales y diversas organizaciones sociales realizaron este jueves un paro nacional en Colombia contra la Ley de Rescate Económico y las políticas del presidente Abelardo de la Espriella. Las protestas comenzaron en Bogotá en horas de la mañana con rumbo a la Plaza de Bolívar de la capital neogranadina.

A tres meses de haber asumido el cargo tras unos comicios muy reñidos, el mandatario colombiano enfrenta su primera huelga general luego de las marchas previas del 14 de octubre. El detonante por parte de la izquierda del país vecino se centra en la Ley de Rescate Económico, un proyecto radicado ante el Congreso para frenar el endeudamiento estatal, elevar los ingresos y sanear las finanzas públicas.

Desde la Casa de Nariño se argumentó que el país heredó un déficit grave debido al aumento del gasto registrado durante el mandato de Gustavo Petro. Aunque el 16 de noviembre el jefe de Estado dio marcha atrás a su plan inicial de subir el IVA del 5% al 19% en artículos básicos, tras cuestionamientos internos y externos, los promotores de la huelga ratificaron la movilización.

Cuestionamientos a la carga tributaria

Para los grupos opositores, el proyecto descarga el peso del saneamiento financiero sobre los asalariados y las familias de bajos recursos. Los puntos más criticados de la propuesta incluyen ampliar la base de contribuyentes que pagan el impuesto sobre la renta, elevar los aportes destinados al sector salud y aplicar recortes en el presupuesto nacional, informó el medio colombiano América Económica.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, quien fracasó en las elecciones presidenciales, declaró que esta iniciativa causará "un empobrecimiento en las poblaciones vulnerables" y, a su juicio, golpeará a las clases medias.

Las cifras de la Central Unitaria de Trabajadores

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó un balance técnico sobre el impacto del proyecto. De acuerdo con los cálculos de la entidad sindical, el 75,32% de la meta fiscal se financiaría mediante nuevos tributos y aportes ciudadanos, mientras que apenas el 24,68% vendría de una disminución en el gasto del Estado.

Además, la CUT señaló que el pago de la deuda ocupará una parte cada vez mayor del presupuesto, reduciendo los fondos disponibles para la inversión.

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