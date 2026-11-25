El gigante estadounidense Citigroup Inc. analiza la viabilidad de reanudar la prestación de servicios financieros en Venezuela luego de cinco años de haber abandonado ese mercado, una maniobra que facilitaría la reconexión del país suramericano con el sistema bancario de Estados Unidos, según informó la agencia Bloomberg.

De acuerdo con fuentes conocedoras de las tratativas, directivos de alto nivel de la corporación sostienen conversaciones con representantes de la administración de Donald Trump en los Departamentos de Estado y del Tesoro para delimitar los términos de su eventual retorno y determinar las licencias o exenciones de sanciones necesarias. Paralelamente, otras entidades financieras también han realizado consultas ante las autoridades estadounidenses sobre una posible vuelta al mercado venezolano.

En una fase inicial, la estrategia de Citi se enfocaría en reactivar acuerdos de corresponsalía bancaria con instituciones locales ya operativas, descartando por ahora la reapertura inmediata de oficinas físicas en territorio venezolano, precisaron dos fuentes vinculadas a estos contactos privados.

Hasta el momento, ni el banco ni los despachos gubernamentales estadounidenses consultados han emitido declaraciones oficiales sobre las negociaciones.

Impulso energético y contexto político

El eventual regreso de una institución del peso de Citigroup respaldaría la agenda de la Casa Blanca orientada a reinsertar la economía venezolana en los circuitos corporativos internacionales tras la salida de Nicolás Maduro, generando además nuevas oportunidades comerciales para la firma neoyorquina.

Entre los principales beneficiarios de esta normalización financiera figuran dos clientes estratégicos del banco: las petroleras Chevron y ExxonMobil. De hecho, Citigroup ya mantiene una vinculación operativa con los flujos energéticos del país: en junio pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante un comité del Congreso estadounidense que los ingresos provenientes de las ventas de crudo venezolano permanecían depositados en una cuenta del Departamento del Tesoro alojada en esa institución financiera.

Para la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, el mercado venezolano resulta familiar tras haber liderado la división latinoamericana del grupo desde Miami entre 2015 y 2019, aunque ha mantenido un tono cauteloso en sus apariciones públicas. Durante un foro organizado por Bloomberg en Nueva York en septiembre pasado, al abordar el escenario político encabezado por Delcy Rodríguez desde enero, Fraser apuntó que con frecuencia se requiere una renovación de actores y de agenda para que una administración perdure, y expresó expectativas positivas respecto a la conducción diplomática de Rubio.

Antecedentes de su salida y panorama regional

Citigroup formalizó su retiro de Venezuela en 2021 mediante la venta de sus activos locales al Banco Nacional de Crédito (BNC), una decisión adoptada para resguardar la integridad de su plantilla luego de que su director nacional abandonara el país por razones de seguridad, tras el arresto de ejecutivos de otra corporación estadounidense que liquidaba operaciones.

Aquella salida estuvo precedida por un diferendo financiero:

Contrato de swaps: Durante el primer año de gestión regional de Fraser, Citi suscribió un acuerdo a cuatro años mediante el cual otorgó un préstamo de 1.100 millones de dólares a cambio de reservas de oro como colateral.

Liquidación de garantías: Ante el incumplimiento del Banco Central de Venezuela (BCV) en el plazo pactado para recomprar el metal precioso, el banco estadounidense ejecutó la garantía, vendió el oro y transfirió cerca de 260 millones de dólares remanentes a una cuenta en Estados Unidos que previamente administraba el ente emisor venezolano.

La presencia histórica de Citigroup en Venezuela data de 1917, cuando inauguró sus primeras agencias y llegó a sostener una nómina de cientos de trabajadores, mientras otros competidores como JPMorgan Chase acumulan años de inactividad en esa plaza. En el entorno actual, firmas como Erebor Bank —fundada por Palmer Luckey— ya han concretado convenios de corresponsalía en el país, al tiempo que Citi amplió su cobertura regional en septiembre con la apertura de una sede en Guyana al calor del auge petrolero liderado por ExxonMobil, según reseñó Bloomberg Línea.