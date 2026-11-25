Un grupo de hombres armados mantiene retenidos a cerca de 20 clientes y trabajadores en el interior del almacén de cadena Éxito del sector La Castellana, en Cartagena (departamento de Bolívar), luego de quedar acorralados tras un intento fallido de asalto a un vehículo transportador de valores en las inmediaciones del establecimiento.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, los sospechosos inicialmente tomaron como rehenes a unas 30 personas que se encontraban dentro del supermercado, después de que los sistemas de videovigilancia y las alertas de seguridad frustraran el atraco al blindado y los obligaran a refugiarse en el local comercial.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la liberación de 10 ciudadanos en dos fases: un primer grupo de cinco personas logró abandonar el establecimiento y, posteriormente, otras cinco —entre ellas una adulta mayor— recuperaron su libertad, mientras continúa el operativo para rescatar sin daños al resto de los retenidos.

Despliegue de comandos especiales y traslado presidencial

Ante la gravedad de la emergencia, fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron durante un Consejo de Seguridad en San José del Guaviare que el mandatario Abelardo De La Espriella se desplaza hacia Cartagena acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Mora, y la totalidad de la cúpula militar y policial para supervisar personalmente las maniobras de rescate.

Desde el terreno, comandos de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares y unidades especializadas de la Policía Nacional lideran el cerco bajo la coordinación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), con la directriz estricta de salvaguardar la integridad de los civiles y actuar dentro del marco legal.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer y le garantizo al pueblo colombiano que todo saldrá bien para los secuestrados”, aseguró el jefe de Estado al referirse al operativo en curso.

Por su parte, tanto el Ministerio de Defensa como la Policía Nacional reiteraron en sendos comunicados que la prioridad absoluta es asegurar la salida ilesa de los ciudadanos que permanecen dentro del supermercado, al tiempo que expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y advirtieron que habrá una respuesta contundente contra los responsables de este hecho.

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