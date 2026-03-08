Colombia acudirá a las urnas este domingo 8 de marzo: una jornada doblemente decisiva

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, los colombianos no solo elegirán a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, sino que también participarán en las consultas interpartidistas que terminarán de moldear el tablero para las elecciones presidenciales de mayo.

La conformación del nuevo Legislativo será determinante para quien asuma la presidencia el próximo 7 de agosto de 2026.

El Congreso, responsable de aprobar reformas estructurales y el presupuesto nacional, renovará sus dos cámaras:

Senado: Se disputan 102 escaños (100 de circunscripción nacional y 2 para comunidades indígenas).

Cámara de Representantes: Se eligen 183 escaños, incluyendo las 16 curules de paz (CITREP) reservadas para víctimas del conflicto y representaciones para comunidades afrodescendientes y colombianos en el exterior.

Como novedad en este ciclo, desaparecen las curules transitorias otorgadas al partido Comunes, derivadas del acuerdo de paz de 2016.

Consultas interpartidistas: La carrera por el Palacio de Narino

De forma simultánea, se realizarán tres consultas para definir candidatos únicos de coaliciones. Los votantes solo podrán solicitar uno de los siguientes tarjetones:

La Gran Consulta por Colombia (Centro-derecha): Es la más numerosa, con 9 precandidatos en disputa.

Frente por la Vida (Izquierda): Cuenta con 5 precandidatos, aunque compite sin el aval directo del oficialismo.

Consulta de las Soluciones (Centro): Con solo 2 precandidatos, las encuestas señalan una clara ventaja para la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Un total de 41 millones de colombianos están convocados a participar en estos primeros comicios del calendario electoral de este año para el país neogranadino.