Colombia busca ser miembro del Mercosur y solicita ingreso de Venezuela: esto dijo Petro

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que solicitará formalmente la entrada de su país como miembro pleno al Mercosur.

Dicha decisión busca fortalecer la unión económica en la región y se produce tras una reunión de alto nivel, la cual el mandatario calificó como un éxito total para las relaciones entre ambas naciones.

A la par de esta solicitud, Petro pedirá que se levante la suspensión que pesa sobre Venezuela desde el año 2017. El objetivo es que el gobierno venezolano recupere su lugar en el bloque comercial, informó EFE.

El regreso de Venezuela al bloque

Venezuela ingresó al Mercosur en 2012, pero fue apartada en 2017 debido a conflictos políticos y sociales internos. Ahora, con el apoyo de Colombia, se busca anular esa restricción.

“Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur”, expresó el presidente colombiano.

Aunque algunos países del bloque condicionaron este regreso a mejoras en la situación democrática del país, el gobierno colombiano insiste en que su reincorporación es clave para la integración de la zona.

Alianza contra el narcotráfico y seguridad

Uno de los puntos más importantes de los acuerdos recientes es la coordinación militar entre Colombia y Venezuela. Ambos gobiernos pactaron trabajar juntos para expulsar a los grupos armados dedicados al narcotráfico que operan en la frontera. Esta estrategia busca limpiar la zona de actividades ilegales y devolver la tranquilidad a los habitantes de los municipios fronterizos.

Además, la integración no solo es política, sino también económica. Petro destacó que se están dando pasos firmes para conectar la infraestructura energética de ambos países. No obstante, señaló que para consolidar estos avances es necesario que se levanten las sanciones económicas impuestas por EEUU.

Próximos encuentros binacionales

Para dar seguimiento a estos planes, se programó una reunión de la Comisión de Buena Vecindad los días 23 y 24 de abril en la ciudad de Maracaibo. En este encuentro participarán cancilleres y ministros para definir la hoja de ruta de la unión binacional.

Además, se espera que en los próximos días se confirme una nueva fecha para la reunión oficial entre Gustavo Petro y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

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