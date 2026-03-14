Entrada a Canadá 2026: 8 motivos de inadmisibilidad que debes revisar antes de comprar tu vuelo

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Viajar a Canadá este 2026 requiere algo más que un boleto de avión: exige entender un sistema de seguridad migratoria que se ha vuelto más estricto desde los cambios implementados a principios de 2024.

Aunque tengas tu documentación al día, la decisión final recae en el oficial de servicios fronterizos, quien evalúa tu admisibilidad al momento del arribo.

Aquí te presentamos la guía actualizada para mexicanos y otros viajeros sobre cómo navegar las reglas de la visa, la eTA y evitar los motivos de rechazo más comunes este año.

¿Visa o eTA? La regla de oro en 2026

Desde febrero de 2024, la mayoría de los mexicanos necesitan una Visa de Visitante. Sin embargo, existe una vía rápida y económica (7 CAD) llamada eTA (Autorización Electrónica de Viaje), pero solo si cumples con criterios muy específicos:

Vía de entrada: Solo aplica si viajas por avión . Si entras por tierra (desde EE. UU.) o por crucero, necesitas visa obligatoriamente.

Requisito de historial: Debes haber tenido una visa canadiense en los últimos 10 años O contar con una visa de no inmigrante de EE. UU. (como la B1/B2) vigente.

Permisos vigentes: Si ya tienes un permiso de estudio o trabajo canadiense activo, tu eTA sigue siendo válida para entrar y salir.

Los 8 motivos por los que podrían negarte la entrada

Incluso con una eTA o visa aprobada, IRCC (Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá) puede declararte inadmisible por estas razones:

Seguridad y Terrorismo: Sospechas de espionaje, violencia o pertenencia a grupos que violan derechos humanos. Antecedentes Penales: Delitos graves o menores, incluyendo conducir bajo la influencia (DUI/DWI). En Canadá, un DUI es considerado "criminalidad grave". Crimen Organizado: Vínculos con lavado de dinero o tráfico de personas. Salud Pública: Condiciones médicas que representen un riesgo o una carga excesiva para el sistema de salud canadiense. Razones Financieras: No demostrar fondos suficientes para mantenerte a ti y a tus acompañantes durante la estancia. Tergiversación (Mentir): Proporcionar información falsa o documentos alterados es motivo de veto inmediato (usualmente por 5 años). Familiar Inadmisible: Si viajas con alguien que es inadmisible, tu propia entrada puede ser rechazada. Crímenes de Guerra: Participación en actividades contra la humanidad o violaciones internacionales.

Cómo fortalecer tu perfil de viajero

Para evitar contratiempos en la frontera, los oficiales recomiendan llevar evidencia física (impresa o digital) de:

Arraigo en México: Cartas de empleo, comprobantes de nómina o documentos de propiedad/estudios que prueben que volverás.

Solvencia: Estados de cuenta de los últimos 3 meses que coincidan con tu presupuesto de viaje.

Itinerario claro: Reservas de hotel, boletos de regreso y tickets para eventos (como los preparativos para el Mundial de la FIFA 2026).

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