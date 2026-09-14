Colombia: una nueva masacre en el departamento del Cesar deja cuatro muertos y tres heridos

Cuatro personas resultaron asesinadas y al menos tres más sufrieron heridas de gravedad la tarde de este domingo tras un ataque armado perpetrado por un grupo desconocido en el corregimiento de Simaña, zona rural del municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar.

El ataque ocurrió en un establecimiento público donde las víctimas se encontraban reunidas. Las autoridades locales y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmaron que los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada antes de darse a la fuga.

La Gobernación del Cesar rechazó el hecho a través de sus canales oficiales e instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las investigaciones junto a la fuerza pública y evaluar las hipótesis, entre las que destaca un ajuste de cuentas por control territorial.

Según reportes de Indepaz, en esta zona del sur del Cesar operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes, atraídos por la ubicación estratégica del municipio como corredor hacia el Catatumbo y el sur de Bolívar.

Con esta acción violenta, Indepaz contabiliza 91 asesinatos colectivos registrados en el territorio colombiano en lo que va de año.

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