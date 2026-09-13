Dos venezolanos detenidos tras clausura de casino ilegal: estaban dentro de una bóveda

Dos venezolanos resultaron detenidos tras la clausura de un casino ilegal que operaba en Los Ángeles, en la región del Bío Bío, Chile.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 55 máquinas de azar. La Delegación Presidencial Provincial de Bío Bío, el Ministerio Público, la policía chilena (Carabineros) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, participaron en la intervención del local denominado “Salón Amigo”.

Durante el operativo, personal del GOPE de Carabineros abrió una bóveda que se encontraba en el interior del recinto, dentro de la cual encontraron a dos ciudadanos venezolanos y dinero en efectivo.

Encuentran a dos venezolanos dentro de una bóveda

El capitán de la Primera Comisaría de Los Ángeles, Felipe Vera, informó que “logramos que nos dieran una orden de descerrajamiento de los lugares a donde nosotros no podíamos acceder. En eso nos ayudó personal del GOPE, que entró a la bóveda y ahí encontramos dinero y además había dos personas escondidas en el interior de esa bóveda”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Bío Bío, Juan Pablo Mellado, señaló que los dos ciudadanos extranjeros se encontraban indocumentados. “Llamamos a la PDI para que les den un RUT provisorio para poder formalizarlos, porque no tienen nada”, detalló el funcionario.

En cuanto al dinero, precisó que se encontraron más de cinco millones de pesos (cerca de 5.000 dólares). Según el relato de una de las trabajadoras, durante las noches cerraban el recinto y después “llegaba alguien a retirar los fondos recaudados durante el día. Entonces estamos hablando de montos demasiado grandes”.

Investigan relación con otros delitos

Las autoridades no descartan que el recinto pudiera estar vinculado a otros ilícitos, por lo que se investigará si existen antecedentes relacionados con delitos como tráfico de drogas o lavado de activos.

En cuanto a las 55 máquinas de juego incautadas, estas quedarán en dependencias municipales y a disposición de la Fiscalía, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias en que operaba este casino clandestino.

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