¿Cómo puede participar el Gobierno de EEUU en la economía de Cuba?: esto dice Díaz-Canel

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Miguel Díaz-Canel, ofreció unas declaraciones al medio español Canal Red, donde aseguró que en la negociación con Washington se puede hablar de "cómo puede participar el Gobierno de EE.UU. en la economía de la isla", pero nunca cuestionar la "soberanía independencia o el "sistema político"del país.

El presidente cubano afirmó que hay "miles de temas" sobre los que se puede dialogar, como la inversión extranjera, los flujos migratorios, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, la protección del medioambiente y la colaboración científica y educativa, y ahí incluyó la participación del Gobierno de EE.UU. en la economía cubana, aunque no entró en más detalles.

Tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, han presionado para que Cuba introduzca reformas, empezando por las de tipo económico, argumentando que el sistema socialista ha llevado a la actual crisis.

Díaz-Canel, agregó es que es "inaceptable", permitir la injerencia en asuntos internos.

Que respeten nuestra soberanía, que respeten nuestra independencia y nuestro sistema político. Esas cosas no están en discusión, afirmó.

Ademas de ello, indicó que un proceso de negociación es "largo" porque primero hay que establecer un canal de comunicación, luego cerrar una agenda de temas comunes, iniciar el diálogo y ver si se obtienen resultados.

"Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos diálogo", dijo el presidente cubano, quien subrayó que, de producirse una agresión militar por parte de EE.UU., él está dispuesto a dar la vida por la revolución".

Aunado a eso, reconoció que, como en otras etapas, en esta ocasión de tensas relaciones bilaterales aparecieron personas e instituciones, "algunas gubernamentales, otras no gubernamentales", que han favorecido que se construyan canales de diálogo «y evitar la confrontación».

Aseguró asimismo que la isla no ha recibido "una gota de combustible desde « tres meses" y achacó el grueso de los apagones que sufre el país al bloqueo petrolero de EEUU, a pesar de que el país arrastra una grave crisis energética desde mediados de 2024.

Agregó que el país está recuperando la capacidad de generación y fomentando las renovables para limitar la dependencia del exterior, aunque es un plan a medio plazo.

Vamos a tener una etapa en que lo vamos a sufrir las limitaciones, concedió.

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