EEUU bombardea otra embarcación en el Caribe: reportan cuatro muertos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) anunció este miércoles otro ataque contra una embarcación en el Caribe.

A través de un comunicado en su portal web, el Comando Sur de EEUU, difundió detalles sobre el bombardeo de este 25 de marzo en el Caribe.

EEUU bombardea embarcación

De acuerdo con la información en el escrito, el ataque se ejecutó "bajo la dirección del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el general de la Infantería de Marina Francis L. Donovan".

Asimismo, señala que la ejecución del mismo fue la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, quienes realizaron "un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas".

Muertos en ataque de EEUU

Adicionalmente, resalta el informe del Comando Sur que la embarcación "estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe".

Agrega el escrito que tras el ataque se registró la muerte de al menos cuatro hombres, mientras "ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido".

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube