Vaticano anuncia fecha de beatificación de Fulton Sheen: detalles de la ceremonia

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La figura del Venerable Fulton Sheen representa un pilar fundamental en la historia del catolicismo moderno y la comunicación de masas. Su carisma transformó la manera de transmitir el mensaje cristiano, al alcanzar audiencias millonarias a través de la radio y la televisión durante décadas de servicio.

El impacto de su programa "Life Is Worth Living", ganador del premio Emmy, todavía resuena en la memoria de quienes fortalecieron su fe con sus enseñanzas sobre moralidad. Este carismático prelado dedicó su vida a la labor misionera y a la devoción profunda hacia la Eucaristía y la Virgen María.

La Santa Sede anuncia oficialmente que la beatificación del arzobispo Fulton Sheen ya tiene fecha para el próximo 24 de septiembre de 2026.Según, el Obispo Louis Tylka de Peoria, confirma que la misa solemne ocurrirá a las 2:00 p.m. en el estadio The Dome at America’s Center, en St. Louis.

¿Quién presidirá el evento de la beatificación del arzobispo Fulton Sheen?

El Cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, actuará como legado pontificio y predicador principal durante la ceremonia en Misuri. Monseñor Roger Landry destaca que el Cardenal Tagle posee un don de la palabra similar al del futuro beato, lo que asegura una liturgia inspiradora.

La elección de un estadio techado responde a la enorme expectativa de asistencia, ya que el recinto permite albergar a una multitud protegida de las inclemencias del tiempo. La Diócesis de Peoria, lugar donde Sheen nació en 1895 y recibió su ordenación sacerdotal en 1919, también organizará festejos paralelos por esta "maravillosa ocasión".

Este anuncio coincide significativamente con la Solemnidad de la Anunciación, un detalle que el Vaticano resalta como un símbolo del servicio de Sheen a la palabra de Dios. Tras superar diversos desafíos legales y retrasos administrativos en la causa, el Dicasterio para las Causas de los Santos expresa hoy una "indescriptible alegría".

¿Qué milagro permite la beatificación del arzobispo Fulton Sheen?

El Papa Francisco aprobó en 2019 un milagro extraordinario atribuido a la intercesión de Sheen relacionado con la supervivencia de un bebé nacido sin signos vitales. Los expertos médicos del Vaticano validaron por unanimidad que la recuperación del recién nacido carece de explicación científica, lo que aceleró el proceso de canonización.

Sheen sirvió como director nacional de las Obras Misionales Pontificias entre 1950 y 1966, periodo en el que consolidó su fama como un orador brillante y compasivo. Su trayectoria incluye el cargo de Obispo Auxiliar de Nueva York y posteriormente Obispo de Rochester, donde trabajó hasta su retiro a los 74 años.

El legado del arzobispo, quien falleció en 1979 a causa de una cardiopatía, continúa tocando las vidas de millones de personas a través de sus numerosos libros y grabaciones. La Iglesia lo declaró Venerable en 2012, tras reconocer sus virtudes heroicas y su testimonio personal como un siervo humilde del Señor.

¿Cómo participar en los actos de la beatificación del arzobispo?

El Obispo Tylka invita a todos los fieles que han sido tocados por la vida del arzobispo a unirse en oración o asistir en persona al acontecimiento histórico. La ubicación en St. Louis facilita el acceso a los peregrinos de la Diócesis de Peoria y de otros estados cercanos que siguen la causa con fervor.

La beatificación representa un momento de inmensa gracia para la Iglesia universal, al elevar a los altares a un hombre que usó la tecnología para iluminar el alma humana. Los organizadores preparan materiales educativos y devocionales para distribuir durante la semana de celebraciones en honor al nuevo beato estadounidense.

Este evento cierra un ciclo de más de dos décadas de investigación sobre la vida y obra de Peter John Sheen, conocido por el apellido de soltera de su madre, Fulton. La comunidad católica espera con ansias el 24 de septiembre para celebrar oficialmente que la vida de Sheen, en efecto, valió la pena vivirse.

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