Crisis en el estrecho de Ormuz: advertencia de Trump golpea a buques iraníes

Suscríbete a nuestros canales

La situación en el estrecho de Ormuz volvió a escalar tras nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que cualquier buque iraní que incumpla el bloqueo naval será eliminado de inmediato.

El anuncio incrementa la tensión en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial. Dicho mensaje se produce en un contexto de creciente fricción entre Washington y Teherán, lo que mantiene en alerta a los mercados internacionales y a la comunidad diplomática.

Trump endureció su discurso a través de su red social Truth Social, donde afirmó que la Marina estadounidense actuará con fuerza contra cualquier embarcación que desafíe las restricciones impuestas en la zona.

“Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal”.

El bloqueo naval en el estrecho de Ormuz se ha convertido en un foco de preocupación global debido a su importancia estratégica. Por esta vía transita una parte significativa del petróleo mundial, lo que convierte cualquier alteración en un riesgo para el suministro energético.

Contexto del conflicto con Irán

La crisis se profundiza tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. La falta de acuerdos ha elevado la desconfianza entre ambas naciones.

En respuesta, Washington ha reforzado su presencia militar en la región, mientras que Irán cuestiona la legalidad del bloqueo y rechaza las acusaciones en su contra.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube