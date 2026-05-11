Cumbre Iberoamericana: José Manuel Albares aclara cómo será la participación de Delcy Rodríguez en España

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El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aclaró que no contempla otorgar ningún tipo de excepción especial para la eventual participación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez en la Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid.

La declaración se produce en medio del debate sobre las sanciones que mantiene la Unión Europea y las implicaciones de su aplicación en eventos diplomáticos.

Albares señaló que la presencia de Rodríguez en encuentros internacionales no ha variado en otras ocasiones, incluso cuando ha asistido a reuniones en territorio europeo bajo las mismas restricciones vigentes.

En ese sentido, destacó que su situación no sería diferente en el caso de España, ya que se seguirían los mismos criterios aplicados en cumbres anteriores.

El canciller español recalcó que el país no define qué autoridades lideran otros gobiernos, por lo que las invitaciones a eventos internacionales se realizan según los cargos oficiales reconocidos en cada nación. Bajo esta lógica, España mantiene su intención de garantizar la participación de todos los países en la Cumbre Iberoamericana.

Asimismo, el Gobierno español sostiene que el objetivo principal es asegurar el éxito del encuentro y la asistencia de representantes de alto nivel de toda la región, incluida Venezuela, sin alterar los protocolos diplomáticos establecidos.

La situación de Delcy Rodríguez está marcada por sanciones impuestas por la Unión Europea, que incluyen restricciones de entrada y tránsito en territorio comunitario. Sin embargo, estas medidas no han impedido su participación en otros eventos multilaterales recientes dentro de Europa.

El Ejecutivo también subraya que las invitaciones se realizan a las personas que ejercen la representación internacional de cada Estado en organismos como la ONU y otros espacios diplomáticos.

«Nosotros, como el resto de los países y como hizo la Unión Europea durante la cumbre UE-CELAC, a cada país que invitamos a la Cumbre Iberoamericana se invita a la persona que tiene la representación internacional y que acude a los foros internacionales y a las Naciones Unidas»

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