La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores, en Caracas, al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el marco de una agenda orientada a afianzar los vínculos institucionales y revisar los programas conjuntos de asistencia técnica.

A su arribo a la sede del Ejecutivo nacional, el alto funcionario internacional fue recibido por una comitiva oficial encabezada por el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, y el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, acompañados por otras autoridades del gabinete ministerial.

De acuerdo con la agenda oficial, la presencia de la delegación de alto nivel del ente multilateral tiene como propósito evaluar el desarrollo de los distintos mecanismos de cooperación activos entre el Estado venezolano y la OMS, así como profundizar el acompañamiento técnico en materia sanitaria.

Este encuentro marca un hito en las relaciones diplomáticas del sector salud, al constituirse en la primera visita oficial que realiza Tedros Adhanom Ghebreyesus a Venezuela desde el inicio de su gestión al frente de la Organización Mundial de la Salud en 2017.