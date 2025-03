Donald Trump hace nueva advertencia a Zelenski este 3 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump lanzó una nueva advertencia a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En tal sentido, Trump se refirió a un acuerdo de paz con Rusia y aseguró que, "Estados Unidos no la tolerará por mucho más tiempo".

"¡Es la peor declaración que Zelenski podría haber hecho y Estados Unidos no la tolerará por mucho más tiempo! Es lo que estaba diciendo, este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el apoyo de Estados Unidos y, Europa, en la reunión que tuvieron con Zelenski, declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos. Probablemente no haya sido una gran declaración en términos de demostración de fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando?", escribió en Truth Social.

Por otra parte, según reseñan medios estadounidenses, Trump se reunirá este lunes con sus asesores para decidir si sigue enviando armas a Kiev y definir su postura sobre Ucrania tras el choque del pasado viernes con el presidente de Ucrania.

