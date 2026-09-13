Donald Trump no descarta un encuentro con Delcy Rodríguez durante la Asamblea General de la ONU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de sostener una reunión bilateral con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará este mes en Nueva York.

La postura del mandatario estadounidense se produce en una semana marcada por el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre Washington y Caracas, así como por los recientes acuerdos en materia energética alcanzados entre ambas administraciones.

Al ser consultado por la prensa sobre una posible reunión con la Presidenta encargada durante la cumbre de la ONU, Trump señaló que "todo es posible", sin confirmar una cita en agenda pero dejando clara su disposición al diálogo pragmático.

De confirmarse formalmente la reunión, se trataría del primer encuentro cara a cara entre los jefes de Estado de ambas naciones tras la reactivación del canal diplomático oficial.

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