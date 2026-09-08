Ecuador deporta a ocho ciudadanos extranjeros: tres de ellos son venezolanos

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El Ministerio del Interior de Ecuador confirmó la deportación de cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana y tres de nacionalidad venezolana, luego de un procedimiento de verificación llevado a cabo en el sector La Michelena, ubicado en el sur de Quito.

Entre los sancionados figura un individuo con requerimiento judicial activo en Colombia por el delito de hurto calificado y agravado.

El dispositivo fue ejecutado por la Subsecretaría de Migración en articulación con la Policía Nacional ecuatoriana.

Durante la intervención, el cruce de datos con las autoridades de Bogotá permitió verificar que sobre uno de los ciudadanos colombianos pesaba una orden de aprehensión dictada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital colombiana.

Respecto a los otros cuatro ciudadanos colombianos y los tres venezolanos deportados, la cartera de Estado precisó que incurrieron en causales administrativas contempladas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana del país meridional, sin detallar los expedientes individuales.

Refuerzo de la seguridad en la capital ecuatoriana

Las fiscalizaciones en el sector La Michelena se inscriben en el despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Durante las jornadas del fin de semana, los patrullajes en la zona dejaron un saldo de nueve personas aprehendidas, la clausura de siete establecimientos comerciales y la incautación de diversas porciones de sustancias estupefacientes.

Estas intervenciones responden a la instrucción del Ejecutivo ecuatoriano, liderado por el presidente Daniel Noboa, que ordenó la incorporación de 4.000 efectivos policiales y militares en Quito para contener el incremento de hechos delictivos y combatir la operatividad de bandas del crimen organizado en la ciudad capital.