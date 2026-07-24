EEUU y Venezuela negocian liberar activos congelados en el exterior: revelan cifras millonarias

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Recientemente se dio a conocer que la administración de Donald Trump en conjunto con representantes del gobierno venezolano, analizan alternativas para liberar recursos financieros retenidos en el exterior.

De acuerdo con Bloomberg, el objetivo de la medida es impulsar los trabajos de recuperación en el país, luego de los dos terremotos que sacudieron el territorio hace un mes.

Las conversaciones están enfocadas en permitir que la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez asuma la reconstrucción con fondos propios. De esta manera, Washington evita aumentar la carga sobre los contribuyentes estadounidenses.

Activos congelados de Venezuela en el exterior

El monto total de los recursos estatales bloqueados en el extranjero se sitúa entre $20.000 y $30.000 millones. El acceso a este patrimonio permanece restringido por diversas medidas legales y financieras dictadas en mercados internacionales.

Fondos de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional

Tras el restablecimiento de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la institución aprobó un primer tramo de $346 millones para atención humanitaria. Además, la nación tiene pendiente la asignación de más de $3.000 millones en recursos de reserva dentro del organismo.

¿Qué se sabe sobre el oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra?

Como parte de las gestiones internacionales, la presidenta Delcy Rodríguez dirigió una solicitud formal al rey Carlos III del Reino Unido. La petición busca recuperar las reservas de oro custodiadas en el Banco de Inglaterra, con un valor estimado entre $1.900 y $2.000 millones.

Por otra parte, el saldo en cuentas bancarias con restricciones se ubica entre $3.000 y $5.000 millones. Además, la valoración de las filiales operativas en el extranjero, donde se incluye la empresa Citgo, alcanza un techo de $12.000 millones.

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