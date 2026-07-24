Incendios en Madrid amenazan varios municipios y obligan a evacuar residencias: balance de daños

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La Comunidad de Madrid vive una situación de máxima emergencia por el peor incendio forestal reportado en la historia de la región.

Las llamas avanzan de forma rápida hacia varios municipios del oeste madrileño y ya calcinaron más de 9.000 hectáreas. Crisis que obligó a evacuar o confinar a cerca de 19.000 personas en las zonas afectadas.

De acuerdo con la agencia EFE, el fuego amenaza con unificar varios focos en un solo frente destructivo a unos 60 kilómetros de la capital. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, calificó los hechos como una verdadera catástrofe para la zona.

Evacuaciones masivas y traslado de residencias de ancianos

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de España activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para recibir ayuda internacional de inmediato.

La orden de desalojo afectó a municipios como San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno y Navas del Rey. Los agentes de la Guardia Civil desplegaron operativos especiales para trasladar a los adultos mayores de las residencias locales hacia polideportivos municipales y centros de acogida.

La mayor movilización ocurrió en la residencia López Rumayor, donde decenas de personas mayores abandonaron las instalaciones para garantizar su seguridad.

Foto de: El Mundo

Foto de: El Mundo

Ayuda internacional de la Unión Europea para apagar el fuego

España solicitó al menos cuatro aviones de extinción de ala fija a la Unión Europea para combatir la emergencia en Madrid. Grecia respondió a la petición de auxilio con el envío de dos aviones Canadair CL-415.

Estas unidades aéreas se sumarán a las labores del dispositivo desplegado por la Unidad Militar de Emergencias en el puesto de mando.

Foto de: Telemadrid

Condiciones del clima dificultan el control del incendio en Madrid

Las labores de extinción enfrentan serias dificultades por la presencia de ráfagas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora. A este factor se suman las altas temperaturas y la baja humedad en el ambiente.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que la prioridad absoluta de los equipos de rescate es evitar que los distintos incendios se unan en un solo frente.

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