Un peligroso parásito enciende las alarmas en EEUU: ¿Qué alimento causó la infección de 72 personas?

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Las autoridades sanitarias, tanto federales como estatales, en Estados Unidos han intensificado sus investigaciones epidemiológicas desde este viernes 24 de julio de 2026, tras la confirmación de un nuevo brote de ciclosporiasis, una infección intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis.

Hasta ahora, los registros oficiales indican que al menos 72 personas han contraído la enfermedad en varios estados del país.

Los CDC están al tanto de la situación

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este brote está afectando a ciudadanos de diversas jurisdicciones, y algunas de estas personas han necesitado atención hospitalaria.

Según la última actualización epidemiológica de los CDC, publicada el 24 de julio de 2026, los primeros pacientes comenzaron a mostrar síntomas hace varias semanas, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de rastreo a nivel nacional.

La FDA rastrea el origen en alimentos frescos y lechuga

Al mismo tiempo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lidera las investigaciones para identificar la fuente exacta de este problema.

Según un informe preliminar de la FDA, este parásito microscópico se transmite comúnmente a través del consumo de agua o alimentos frescos contaminados con materia fecal, como albahaca, cilantro, moras, frambuesas y lechuga comercial.

Actualmente, los inspectores están revisando las cadenas de distribución agrícola e importaciones para retirar del mercado cualquier lote que despierte sospechas.

¿Cómo se detecta el parásito en vegetales como la lechuga?

Según informes especializados sobre la seguridad alimentaria citados por Univision Noticias, detectar la Cyclospora en hortalizas como la lechuga es un reto complicado para los laboratorios.

La FDA y los CDC emplean técnicas avanzadas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para aislar el ADN del parásito en muestras de vegetales que han sido lavados.

No obstante, las autoridades advierten sobre la posibilidad de obtener falsos positivos en análisis preliminares o en kits que no están estandarizados.

Por esta razón, la FDA sigue protocolos moleculares de confirmación secundaria antes de emitir alertas de retiro del mercado o señalar a un proveedor específico.

¿Cómo se detecta el parásito en vegetales como la lechuga?

Según informes especializados sobre la seguridad alimentaria que menciona Univision Noticias, identificar la Cyclospora en hortalizas como la lechuga es un verdadero reto para los laboratorios.

La FDA y los CDC emplean técnicas avanzadas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para extraer el ADN del parásito en muestras de vegetales que han sido lavados.

No obstante, las autoridades advierten sobre la posibilidad de obtener falsos positivos en análisis preliminares o con kits que no están estandarizados.

Por esta razón, la FDA sigue protocolos moleculares de confirmación secundaria antes de emitir alertas de retiro del mercado o señalar a un proveedor en particular.

Síntomas de la ciclosporiasis y señales de alerta

Como explican los representantes de los Departamentos de Salud locales que están al tanto del caso, esta infección impacta directamente el sistema digestivo. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Diarrea acuosa y recurrente.

Dolores y calambres abdominales intensos.

Pérdida de apetito y una drástica pérdida de peso.

Náuseas, hinchazón y fatiga prolongada.

Los expertos médicos de los CDC subrayan que los síntomas suelen aparecer entre dos días y dos semanas después de consumir el alimento contaminado, y pueden durar semanas o incluso meses si el paciente no recibe un tratamiento antibiótico adecuado.

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