El "Arca de Noé" de Anant Ambani: el magnate indio propone rescatar a los hipopótamos de Pablo Escobar

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El destino de los "hipopótamos del narcotráfico" en Colombia podría dar un giro inesperado. Anant Ambani, heredero de la fortuna más grande de Asia, ha lanzado un salvavidas al Gobierno colombiano: trasladar a 80 ejemplares a su exclusivo centro de rescate en la India, evitando así que sean sometidos a la eutanasia.

Una propuesta de vida ante la eutanasia

Luego de que Bogotá autorizara el sacrificio de parte de la manada para frenar su expansión descontrolada, Ambani alzó la voz. A través de un comunicado oficial, el directivo de Reliance Industries apeló a la ética animal:

“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron. Son seres vivos y sensibles; si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”.

Vantara: El refugio de lujo en Gujarat

La propuesta consiste en movilizar a los animales hacia Vantara, un gigantesco ecosistema de conservación ubicado en el estado de Gujarat, India. Este centro ya es hogar de elefantes, grandes felinos y primates rescatados de diversas partes del mundo.

Ambani aseguró que su equipo cuenta con la "infraestructura y determinación" para cumplir con los estándares que exija el Ministerio de Ambiente colombiano, ofreciendo una salida técnica y científica al conflicto.

¿Por qué Colombia decidió sacrificarlos?

La problemática radica en el crecimiento exponencial de esta especie invasora, introducida originalmente por Pablo Escobar en los años 80. Lo que comenzó con cuatro ejemplares, hoy suma casi 200 animales que amenazan el río Magdalena.

Riesgo ecológico: Desplazan especies nativas como el manatí y alteran la calidad del agua.

Peligro humano: Son animales territoriales y agresivos, representando una amenaza constante para las comunidades ribereñas.

Proyección fatal: Según el Ministerio de Ambiente, de no tomarse medidas, la población podría llegar a 1.000 ejemplares para el año 2035.

Un cambio de narrativa

Anteriormente, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, había señalado que el sacrificio era la última opción debido a que ningún país aceptaba recibirlos. La entrada del magnate indio en la ecuación cambia el tablero, proponiendo una solución que equilibra la seguridad pública colombiana con el bienestar animal.

Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha dado una respuesta formal a la oferta de Ambani, mientras el debate entre conservacionistas y autoridades locales sigue al rojo vivo.

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