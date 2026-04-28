¡Histórico! España estrena su primera terapia contra la piel de mariposa: Leo García inicia su nueva vida

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España marcó un hito en la medicina con la administración de la primera terapia génica tópica para tratar la piel de mariposa.

El protagonista de este logro es Leo García, un niño sevillano de 12 años que se convirtió en uno de los primeros pacientes en el país en recibir este tratamiento innovador.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de su madre, Lidia Osorio, quien mantiene un seguimiento constante del caso y es una pieza clave en la lucha por el acceso a este fármaco.

Un cambio esperado para la piel de mariposa

La condición de Leo se caracteriza por una fragilidad extrema en la piel, donde cualquier contacto mínimo genera heridas y ampollas difíciles de cerrar. Hasta ahora, el día a día de estos pacientes consistía en extenuantes sesiones de curas y vendajes que podían durar varias horas para proteger el cuerpo.

Con la llegada de este nuevo gel, el panorama cambia por completo al enfocarse en fortalecer la piel desde su estructura celular.

La aplicación del medicamento tuvo lugar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, gracias a la financiación de la Junta de Andalucía, que actuó de forma pionera antes de su inclusión general en el sistema nacional de salud.

Tecnología que sana sin inyecciones

El tratamiento administrado destaca por su sencillez en la aplicación, ya que se trata de un gel que se coloca directamente sobre las zonas afectadas. Su función principal es corregir la falta de una proteína esencial para que la piel tenga resistencia, permitiendo que las lesiones cierren de forma natural.

Esto supone un avance enorme frente a otros procedimientos médicos, eliminando la necesidad de procesos invasivos o inyecciones dolorosas.

Vivir en lugar de sobrevivir

Para la familia de Leo, este paso representa la oportunidad de dejar atrás una rutina marcada por el dolor constante. Lidia Osorio expresó su agradecimiento en redes sociales, resaltando que este avance permite que los pacientes finalmente puedan disfrutar de una vida plena.

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