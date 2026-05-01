El complejo plan para trasladar a los hipopótamos de Pablo Escobar hasta la India: qué requisitos se requieren

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En Colombia, el Ministerio de Ambiente presentó una solicitud formal ante el Gobierno de India para evaluar la viabilidad de trasladar un grupo de hipopótamos desde el Magdalena Medio hacia ese país.

Dicha iniciativa surge tras el ofrecimiento del centro de rescate Vantara, el cual manifestó su disposición para recibir a 80 de estos animales, con la intención de buscar una alternativa a la eutanasia.

La ministra Irene Vélez confirmó que la comunicación oficial busca obtener claridades legales y permisos gubernamentales necesarios, ya que un proceso de este tipo debe cumplir estrictamente con convenios internacionales de biodiversidad.

¿Hipopótamos colombianos podrían viajar a la India?

El centro Vantara, respaldado por el empresario Anant Ambani, cuenta con instalaciones de gran tamaño en Jamnagar y se especializa en la protección de fauna vulnerable.

Sin embargo, el Gobierno colombiano enfatizó que la voluntad de organizaciones privadas no es suficiente, pues se requiere la autorización ambiental de las autoridades indias para proceder.

Desafíos técnicos de la operación

A pesar del interés internacional, expertos ambientales advierten que mover a estos animales es una tarea sumamente compleja. A diferencia de otras especies grandes, los hipopótamos pasan la mayor parte del tiempo en el agua, lo que impide el uso de sedantes comunes debido al riesgo de que mueran ahogados.

Además, su naturaleza extremadamente agresiva y su enorme peso representan un peligro constante para quienes intenten capturarlos. Actualmente, se probaron métodos como el uso de comida para atraerlos, pero estos resultan costosos y poco efectivos.

Requisitos legales y sanitarios

De acuerdo con un reporte del diario El Colombiano, para que el traslado se concrete, los animales deben estar certificados como libres de parásitos y enfermedades, una condición difícil de garantizar en ejemplares que viven en estado salvaje. También existen protocolos internacionales que exigen asegurar que los hipopótamos no afecten el equilibrio ambiental del lugar de destino.

Por esta razón, el Ministerio de Ambiente solicitó a India información sobre sus autoridades competentes y las normas sanitarias que regularían la entrada de esta especie a su territorio.

El problema de la especie invasora

En la actualidad se calcula que hay cerca de 200 hipopótamos en el Magdalena Medio, todos descendientes de los cuatro ejemplares traídos por Pablo Escobar en los años ochenta. Al no tener depredadores naturales en Colombia, su población crece rápidamente y altera los ríos locales.

El plan actual de las autoridades contempla la necesidad de retirar o sacrificar a unos 33 animales por año para frenar su reproducción y proteger la fauna nativa que sí pertenece a estos ecosistemas.

Rumores sobre un posible traslado en curso

En las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales que muestra supuestas maniobras de traslado, donde se observan cajas de gran tamaño siendo subidas a un avión de carga con destino a India.

No obstante, no existe confirmación oficial de parte de las autoridades ambientales sobre el inicio de este proceso ni se validó la veracidad de dichas imágenes. Hasta el momento, el proyecto se mantiene en una fase de gestión de permisos y análisis técnico entre ambos gobiernos.

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