Estudiante apuñala a múltiples personas en secundaria de Washington: hay varios niños heridos

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Un violento suceso sacudió a la comunidad escolar de Tacoma, Washington, cuando un altercado en el instituto Foss High School terminó en apuñalamiento masivo.

De acuerdo con los reportes del Departamento de Bomberos de Tacoma, el incidente dejó a cinco personas heridas, cuatro de ellas de gravedad.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:35 de la tarde en las instalaciones ubicadas sobre la calle S. Tyler, el pasado jueves, 30 de abril, lo que provocó pánico entre los estudiantes y el cierre inmediato del plantel.

¿Qué se conoce sobre el agresor?

La presunta responsable es una estudiante del mismo centro educativo, quien fue detenida por las autoridades poco después de los hechos, informó Univision.

Según los informes oficiales, la joven también presentaba cortes menores y fue trasladada a un hospital bajo custodia policial. Tras ser evaluada, fue fichada con cinco cargos de agresión en primer grado.

Las autoridades confirmaron que el área se encuentra fuera de peligro, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la estabilización de las víctimas y la evacuación del edificio.

Saldo de heridos y estado de salud

Las víctimas del ataque son cuatro estudiantes y un guardia de seguridad de la escuela. Los cuatro menores fueron trasladados de urgencia a hospitales locales en estado crítico, aunque los reportes más recientes indican que lograron ser estabilizados.

Por su parte, el guardia de seguridad sufrió heridas leves y recibió atención médica inmediata. En total, seis personas requirieron traslado hospitalario, incluyendo a la sospechosa.

Operativo policial y evacuación

Tras el reporte de la agresión, la policía de Tacoma aseguró el perímetro y coordinó la salida de los alumnos. El proceso de evacuación se completó cerca de las 2:45 de la tarde, trasladando a los jóvenes hacia uno de los estacionamientos del instituto.

En ese punto se estableció un área de reunificación para que los padres de familia pudieran recoger a sus hijos de manera ordenada. Agentes de diversas corporaciones participaron en la revisión del campus para descartar la presencia de más personas afectadas o involucradas.

Medidas de seguridad en la escuela

El distrito de escuelas públicas de Tacoma anunció la cancelación de todas las clases y actividades extraescolares programadas para este viernes. Las autoridades escolares indicaron que el plantel reabrirá sus puertas hasta el próximo lunes.

Durante el regreso a las aulas, se contará con la presencia de consejeros y especialistas para ofrecer apoyo emocional tanto a los estudiantes como al personal docente que presenció los momentos de crisis. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas que originaron la pelea inicial.

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