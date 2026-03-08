El papa León XIV invita a erradicar la violencia contra la mujer a través de la educación

Suscríbete a nuestros canales

En un mensaje de gran contundencia con motivo del Día Internacional de la Mujer, el papa León XIV hizo un llamado global para implementar proyectos específicos que permitan prevenir y erradicar la violencia de género. El pontífice estadounidense subrayó que la clave para detener esta "mentalidad peligrosa" reside, principalmente, en la educación de las nuevas generaciones.



El texto, publicado originalmente en la revista Plaza San Pedro y adelantado este domingo por el diario italiano Corriere della Sera, surge como respuesta a la carta de una mujer que planteó al Papa el doloroso problema de la violencia en las relaciones.

El genio femenino frente al egoísmo

El Santo Padre expresó su profundo sufrimiento ante los numerosos casos de feminicidio y ataques contra las mujeres, sugiriendo que estos ocurren porque ellas representan valores que la sociedad actual, a menudo sumida en la confusión, intenta atacar:



Valores en riesgo: El Papa destacó que las mujeres señalan el camino hacia la fe, la libertad, la igualdad y la justicia.



Mentalidad dominante: Denunció la existencia de prejuicios y deseos de dominación que "infestan" las relaciones humanas, generando solo discriminación y violencia.



"Necesitamos apoyar aún más el genio femenino en un mundo a menudo dominado por el pensamiento violento", aseveró el pontífice.

Cero tolerancia a la justificación

León XIV fue enfático al pedir que no se subestime ningún acto de agresión y exhortó a la sociedad a no tener miedo de denunciar. Asimismo, lanzó una advertencia contra el "clima de justificación" que suele rodear estos casos.



"Nunca debemos subestimar un acto de violencia, y no temamos denunciarla, incluyendo ese clima que atenúa o niega la responsabilidad", sentenció en el documento.



Para el líder de la Iglesia Católica, la transformación no solo debe ser legal, sino mental. La propuesta vaticana se centra en moldear la mentalidad de las personas desde la juventud para formar "personas de paz" que rechacen el egoísmo y abracen la solidaridad.

