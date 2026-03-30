Elecciones en EEUU: aspirante venezolano busca el cargo que dejó Marco Rubio en el Senado

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La carrera política hacia el Senado de Estados Unidos en Florida suma un nuevo aspirante con perfil tecnológico y raíces venezolanas.

Se trata de Héctor Mujica, quien participa en el proceso electoral para ocupar el puesto vinculado al ciclo legislativo dejado por el actual secretario de Estado Marco Rubio, en un escenario político altamente competitivo y de gran atención mediática.

Mujica ha desarrollado una trayectoria en el sector tecnológico, con experiencia en empresas de alcance global, incluyendo roles ejecutivos en el área de innovación digital.

Su origen familiar también forma parte de su narrativa pública, ya que proviene de una familia inmigrante venezolana, lo que refuerza su conexión con comunidades latinas en Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida.

Enfoque de campaña y propuestas principales

El aspirante ha centrado su discurso en la necesidad de modernizar las instituciones políticas y adaptarlas a los desafíos actuales. En su visión, el Congreso estadounidense requiere una actualización profunda para responder a los cambios acelerados que impone la era digital.

"Necesitamos líderes que entiendan las herramientas del siglo XXI"

Asimismo, ha combinado su discurso con planteamientos sobre migración y desarrollo social, intentando equilibrar una postura firme en temas de control fronterizo con una visión más humana hacia las comunidades inmigrantes, según información de EVTV Miami.

La elección al Senado en Florida se desarrolla en un escenario de transición política tras la salida de Marco Rubio del cargo. Actualmente, el puesto se encuentra ocupado de forma temporal mientras se organiza el proceso electoral definitivo para completar el período legislativo.

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