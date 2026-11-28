Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal acudirán este domingo a colegios electorales de Madrid para participar en las elecciones generales de España, mientras que Ada Colau votará en Barcelona.

Durante este sábado 28 de noviembre de 2026 rige en el país la jornada de reflexión, etapa en la que los partidos no pueden convocar actos de campaña ni difundir propaganda electoral, y en la que los candidatos suelen dedicar tiempo a su familia o a actividades de descanso, reseña EFE.

Sedes asignadas a los candidatos

El presidente del Gobierno y aspirante socialista a la reelección, Pedro Sánchez, tiene previsto sufragar en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en Moncloa-Aravaca, Madrid, el mismo lugar donde votó en las elecciones de 2023 acompañado por su esposa, Begoña Gómez.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, votará en el colegio Ramiro de Maeztu, situado en el distrito de Chamartín, en la capital española.

A su vez, el candidato de Vox, Santiago Abascal, se presentará en el colegio Pinar del Rey, ubicado en el distrito madrileño de Hortaleza.

En la ciudad de Barcelona, donde ejerció como alcaldesa, la aspirante del Frente Amplio, Ada Colau, acudirá al Institut La Sedeta de la Indústria.

La convocatoria electoral reúne a más de 38.60 millones de personas habilitadas para votar este domingo en la renovación de las Cortes y la definición del próximo Gobierno, con 1.60 millones de ciudadanos que participan por primera vez.

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