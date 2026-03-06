Embajada de EEUU en Venezuela: Ventajas de su reapertura

Suscríbete a nuestros canales

El departamento de Estados Unidos ha reiterado en múltiples oportunidades que está realizando los preparativos para la reapertura de la embajada en Caracas. Dichos anuncios coinciden con declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien meses atrás indicó que Washington estudia reinaugurar la legación en Venezuela para restablecer vínculos diplomáticos directos.

Si bien, durante el pasado mes de enero, específicamente el día viernes 9, por medio de informaciones extraoficiales, se dio a conocer la llegada a Venezuela de una delegación del Departamento de EE.UU.. Luego de estos anuncios, el Gobierno venezolano emitió un comunicado en el cual confirmó el arribo de funcionarios estadounidenses y avisó el inicio de un proceso exploratorio de índole diplomático con Washington, con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas entre ambas naciones.

El anuncio de la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela conllevó un aumento con respecto a la presencia diplomática estadounidense en el país, tras la reapertura de la embajada de Washington en Caracas durante el pasado mes de febrero de 2026 y de la llegada de la jefa de asuntos para Venezuela, Laura Dogu. Asimismo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró a uno de sus colaboradores más cercanos, Felix Plasencia, como su representante en EE.UU. Sin embargo, su mudanza a Washington no se ha concretado.

Es importante destacar que la embajada de Estados Unidos, ubicada en el municipio Baruta del estado Miranda en la ciudad de Caracas, cerró durante el año 2019 después del cese de relaciones entre Venezuela y el país norteamericano. Desde ese momento, los asuntos relacionados con Venezuela se han gestionado desde la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, ubicada en Bogotá, capital de Colombia.

No obstante, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países han puesto sobre la mesa la posible reapertura de la embajada estadounidense al público en territorio venezolano, hecho que podría ofrecer diversas ventajas directas para la población de Venezuela y, en múltiples casos, para los estadounidenses.

Por una parte, si esto llegase a formalizarse, los venezolanos podrían realizar trámites de visas, pasaportes y asistencia consular sin necesidad de viajar a Colombia, lo que reduciría costos y tiempos de espera. Además, la embajada facilitaría servicios consulares para quienes buscan emigrar o ya se encuentran en el exterior, ofreciendo orientación con respecto a visas, permisos temporales y regularización migratoria, reduciendo riesgos y largas esperas.

Del mismo modo, se podrían promover becas, intercambios académicos de capacitación que benefician a jóvenes y profesionales. En el caso de los ciudadanos estadounidenses tendrían en Venezuela acceso a servicios consulares de emergencia, protección legal, información de seguridad actualizada y asistencia ante detenciones. Aunado a esto, tanto venezolanos como estadounidenses tendrían acceso directo a posibles alertas de viaje, recomendaciones y apoyo consular, lo que podría salvar vidas o evitar situaciones de riesgo.

Finalmente, hasta el momento no se han dado declaraciones específicas con respecto a una fecha oficial para la apertura de dicha embajada, sin embargo, es un tema que ha sido mencionado por voceros y representantes de ambos países.

