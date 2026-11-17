El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón, presentó este martes 17 de noviembre su renuncia irrevocable al cargo, luego de que un bloque de legisladores formalizara una acusación para someterlo a un juicio político por presuntas omisiones en la investigación del intervenido Ueno Bank.

Rolón, quien asumió la jefatura del Ministerio Público en marzo de 2023 para un mandato constitucional de cinco años, notificó su salida mediante una misiva dirigida al presidente de la República, Pedro Alliana, argumentando que daba un paso al costado "en el marco del juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados".

La solicitud de destitución, impulsada conjuntamente por diputados de la oposición y disidentes del oficialismo, imputaba al funcionario por presunto "mal desempeño de funciones".

En concreto, los congresistas lo señalaron por una supuesta conducción deficiente de las pesquisas sobre la quiebra bancaria y por haber retenido durante siete meses una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el destituido expresidente Santiago Peña.

"Si el presidente Alliana acepta la renuncia de Rolón, el pedido de juicio político terminaría ahí y el fiscal adjunto penal más antiguo debería asumir la conducción del Ministerio Público de forma interina", explicó la diputada opositora Rocío Vallejo en declaraciones a la radio ABC Cardinal.

Crisis financiera e institucional

La dimisión del jefe de los fiscales profundiza la crisis política desencadenada tras la intervención de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central de Paraguay (BCP) el pasado 3 de noviembre.

Situación de Santiago Peña: El exmandatario fue destituido mediante juicio político en el Senado el 6 de noviembre y cumple prisión preventiva imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Cúpula bancaria procesada: El colapso de la entidad financiera —que resguardaba fondos de miles de ahorradores e instituciones públicas— forzó previamente la renuncia y encarcelamiento preventivo del extitular del BCP, Carlos Carvallo, y de tres exdirectivos del ente emisor.

Alcance de la causa penal: La investigación judicial suma hasta el momento 27 personas imputadas vinculadas al banco y empresas relacionadas, incluyendo a siete exdirectivos bajo prisión preventiva y dos ejecutivas con detención domiciliaria.

Trayectoria del dimitente: Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, Rolón había sucedido en 2023 a Sandra Quiñónez bajo la promesa de combatir la corrupción y el narcotráfico sin distinciones políticas.

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