En imágenes: fuerte explosión en fábrica de pinturas en Brasil deja varios heridos

Al menos Nueve personas resultaron heridas tras una grave explosión seguida de incendio en una fábrica de pinturas y solventes ubicada en el municipio de Salto, estado de São Paulo, Brasil, este viernes 13 de noviembre.

Según informó CNN Brasil, el recinto perteneciente a la empresa Pyrozzar almacenaba cerca de 100.000 litros de materiales altamente inflamables, lo que obligó a las autoridades a ampliar el perímetro de seguridad en la zona industrial.

En las maniobras participan efectivos procedentes de Vinhedo y refuerzos llegados desde la capital paulista. Hasta el cierre de este reporte, los organismos competentes no han determinado el origen de la conflagración.

Balance médico de los lesionados

El Cuerpo de Bomberos detalló que el incidente afectó a cuatro miembros de su institución y a cinco ciudadanos. Dentro del personal de rescate, un efectivo permanece en condición delicada; entre los particulares, una persona presenta quemaduras de tercer grado. Todos los pacientes ingresaron a hospitales locales para recibir asistencia médica.

La empresa notificó la activación de sus planes de contingencia y la intervención de su personal en el sitio. En su pronunciamiento, la organización expresó que "estamos siguiendo con profunda preocupación la situación en nuestra unidad industrial".

"Nuestra atención está centrada en la asistencia y la seguridad de todas las personas involucradas. Estamos en contacto con las autoridades y compartiremos nueva información a través de los canales oficiales de Pyrozzar, a medida que sea confirmada. Pedimos respeto por la privacidad de las personas afectadas y de sus familiares en este momento difícil", indicó Pyrozzar.

Finalmente, la empresa comunicó que seguirá divulgando actualizaciones verificadas en sus plataformas institucionales conforme avancen las labores de control en el recinto.

Fundada en mayo de 1973 en Salto, Pyrozzar fabricó inicialmente fusibles y lámparas antes de enfocarse en 1974 al reciclaje de pinturas, rubro donde consolidó su actividad según datos de CNN Brasil.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube