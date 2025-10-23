En video: nueva pista clave revela cómo escaparon los ladrones del Louvre en minutos

Suscríbete a nuestros canales

La investigación sobre el asalto al Museo del Louvre en París tomó un nuevo giro en las últimas horas tras filtrarse un impactante video en redes sociales.

El clip, grabado por un testigo, captura el momento exacto en que al menos dos de los ladrones implicados en el millonario asalto escapan del museo.

Las imágenes se difundieron rápidamente por X, a casi siete días del robo de ocho valiosas piezas de la colección real. Ahora la atención no solo se centra en la búsqueda de los responsables y las joyas restantes, sino también en las graves deficiencias de seguridad del museo.

La fuga capturada en video

Las imágenes muestran a dos sospechosos descendiendo aceleradamente por una escalera mecánica.

De acuerdo con la agencia EFE, esta plataforma había sido instalada en la parte trasera de un camión estacionado junto a uno de los accesos principales.

El desconcierto inicial del transeúnte que documentó la escena se transformó en tensión cuando, al poco tiempo, las alarmas del museo comenzaron a sonar a las 9:37 a.m, señalando el momento preciso en que el hurto fue detectado. Tras el descenso, los ladrones huyeron en motocicletas de más de 400 cilindros.

La mecánica del asalto relámpago

El grupo de cuatro asaltantes llevó a cabo la operación en solo ocho minutos.

Dos de ellos llegaron a bordo del camión con la escalera hidráulica, obtenida mediante un "alquiler" para una falsa mudanza. Los otros dos llegaron en motocicletas. Vestidos como operarios con chalecos de seguridad amarillos y naranjas, se elevaron hasta la primera planta, frente al río Sena, en el muelle Francois Miterrand.

Una vez arriba, utilizaron una sierra radial para romper una ventana desde el balcón y acceder a la Galería de Apolo, hogar de la colección real de gemas y diamantes.

¿Cuál es el valor de las piezas robadas?

El botín original consistía en nueve joyas, incluyendo una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

El valor total de las piezas sustraídas fue estimado por el servicio de conservación en 88 millones de euros. Durante la huida, los delincuentes perdieron una de las piezas: una corona del siglo XIX con 1354 diamantes y 56 esmeraldas. Esta joya fue recuperada y, según la dirección del museo, una "delicada restauración es posible".

Con respecto a la seguridad interna, la directora Laurence des Cars confirmó que, aunque las alarmas internas funcionaron, el parque de cámaras de vigilancia exterior resultó ser "muy insuficiente" y obsoleto.

La única cámara instalada cerca del balcón de la Galería de Apolo, la zona afectada, estaba orientada hacia el oeste, lo que impedía la cobertura del punto de entrada del hurto.

Ante la magnitud de la falla, el presidente Emmanuel Macron ordenó "acelerar" el refuerzo de la seguridad en el establecimiento. La Galería de Apolo permanece clausurada, mientras más de 100 investigadores continúan la búsqueda de los responsables.

