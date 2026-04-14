Senado francés

Encuentro diplomático: Francia fija posición tras cita con María Corina Machado

Este martes el Senado francés sostuvo una reunión con María Corina Machado e hizo una petición tras la cita

Por Ana Maxiel Mariño
Martes, 14 de abril de 2026 a las 03:38 pm
Encuentro diplomático: Francia fija posición tras cita con María Corina Machado
Foto: El Tequeño

Tras una reunión en París con María Corina Machado, el presidente del Senado de Francia, Gérard Larcher, subrayó la urgencia de organizar un nuevo proceso electoral en el país sudamericano.


A través de su cuenta oficial en la red social X, Larcher dio a conocer el encuentro con Machado.

Durante la cita en la sede del Senado, Larcher remarcó que Venezuela necesita una pronta transición. Además, el alto funcionario destacó que los ciudadanos venezolanos deben llevar a cabo el derecho al voto mediante un proceso que garantice verificación internacional.


Junto a Machado, el representante del Estado francés enfatizó la necesidad de convocar rápidamente a las urnas. "Hemos insistido en la necesidad de que se organice rápidamente una elección presidencial para los venezolanos", sentenció Larcher, reafirmando el apoyo de Francia con respecto a futuros comicios presidenciales.

Visite nuestras sección Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América