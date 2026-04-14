Encuentro diplomático: Francia fija posición tras cita con María Corina Machado

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Tras una reunión en París con María Corina Machado, el presidente del Senado de Francia, Gérard Larcher, subrayó la urgencia de organizar un nuevo proceso electoral en el país sudamericano.



A través de su cuenta oficial en la red social X, Larcher dio a conocer el encuentro con Machado.

Durante la cita en la sede del Senado, Larcher remarcó que Venezuela necesita una pronta transición. Además, el alto funcionario destacó que los ciudadanos venezolanos deben llevar a cabo el derecho al voto mediante un proceso que garantice verificación internacional.



Junto a Machado, el representante del Estado francés enfatizó la necesidad de convocar rápidamente a las urnas. "Hemos insistido en la necesidad de que se organice rápidamente una elección presidencial para los venezolanos", sentenció Larcher, reafirmando el apoyo de Francia con respecto a futuros comicios presidenciales.

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