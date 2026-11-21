La explosión de una ,ina de carbón en Colombia dejó al menos tres muertos en el departamento de Boyacá.

La Agencia Nacional de Mineria (ANM) informó este viernes los detalles del fatal accidente que cobró la vida de tres mineros.

Explosión en mina de carbón en Colombia

De acuerdo con la información proporcionada, la mina de carbón está ubicada en la vereda Los Tunjos en el municipio Sativasur, en el departamento Boyacá, al centro del país.

Asimismo, indica que el siniestro ocurrió durante la noche del jueves, donde fallecieron los tres trabajadores.

Trabajo conjunto

Al tiempo que resalta que las causas de la explosión todavía están siendo investigadas por las autoridades.

Acaba de sacar que la anmm resaltó que actualmente trabaja en coordinación con las autoridades respectivas a fin de determinar las causas en las que se produjo este accidente.

En este sentido también manifestó y expresó sus condolencias a familiares y compañeros de los tres mineros que perdieron la vida en este siniestro.

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