Fallo en atracción mecánica deja múltiples heridos en Sevilla: dos menores entre las víctimas

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Un día de celebración en la Feria de Abril de Sevilla, España, se transformó en una emergencia cuando una de las atracciones más populares presentó una falla estructural.

De acuerdo con La Voz del Sur, el incidente ocurrió en la zona conocida como la Calle del Infierno, donde cientos de personas presenciaron el momento en que el mecanismo de seguridad falló mientras el juego estaba en movimiento.

El accidente afectó a cuatro personas que se encontraban disfrutando de la atracción. La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió atender a las víctimas en el lugar, aunque la gravedad de las lesiones en algunos de los involucrados obligó a su traslado a centros hospitalarios.

El momento del impacto

La atracción involucrada es el Steel Max, un dispositivo que lanza una esfera metálica hacia el aire utilizando cuerdas elásticas.

Según los reportes iniciales, una de estas cuerdas se rompió cuando el juego alcanzaba su punto de mayor altura. Este fallo causó que la estructura cayera de forma descontrolada y realizara movimientos bruscos similares a un latigazo antes de detenerse por completo en su base de salida.

¿Qué se conoce sobre el estado de las víctimas?

Como resultado de la caída, cuatro personas resultaron con heridas de diversa consideración. Dos de los afectados presentaron lesiones leves y fueron asistidos por el personal sanitario en la misma feria.

Sin embargo, un niño de 11 años y un adolescente de 17 años sufrieron impactos más fuertes, por lo que los servicios de emergencia decidieron llevarlos de urgencia al hospital para evaluar posibles daños internos y fracturas.

Respuesta de las autoridades

Efectivos de Bomberos y Protección Civil llegaron al lugar para rescatar a los ocupantes que habían quedado atrapados en la esfera. Tras asegurar a los heridos, las autoridades procedieron a desalojar el área y colocar precintos de seguridad alrededor de la máquina para evitar que el público se acercara. La zona quedó bajo resguardo.

Investigación en curso

La Policía Local realizó una revisión de los permisos y documentos de la atracción para verificar que todo estuviera en regla. Por su parte, la Policía Nacional tomó el control de la investigación para descubrir exactamente por qué se rompió la cuerda y si existió alguna falta de mantenimiento. El juego permanecerá cerrado y fuera de servicio de forma indefinida hasta que se determine quiénes son los responsables de este incidente.

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