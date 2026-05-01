¡Fin del juicio en Miami! Excongresista David Rivera es hallado culpable por estos cargos: detalles

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El excongresista de Miami David Rivera y su socia Esther Nuhfer fueron declarados culpables por un jurado federal tras revelarse una operación fraudulenta.

Según reportes de la agencia Associated Press (AP), el veredicto incluye cargos por lavado de dinero vinculados a Venezuela y por operar como agentes extranjeros sin el registro legal requerido en EEUU.

Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó pruebas de que el exlegislador buscaba que se eliminaran sanciones eeconómicas y estaba vinculado a hechos de corrupción por parte de la empresa Pdvsa.

Pagos ocultos: ¿qué más se reveló en el juicio?

La investigación de AP señala que Rivera firmó un acuerdo millonario que intentó ocultar bajo la apariencia de una consultoría empresarial. Los fiscales afirmaron que el dinero se movió a través de empresas intermediarias para pagar gastos de lujo y mantener la operación en secreto, evitando así que el público y el gobierno supieran quién financiaba realmente sus gestiones.

Además, para mantener la confidencialidad, los implicados crearon un grupo de chat donde utilizaban palabras clave. Los millones de dólares eran llamados melones, formando parte de una estrategia para que las autoridades no comprendieran el contenido de sus conversaciones si eran interceptadas.

Participación de políticos influyentes

El juicio contó con declaraciones de políticos como Marco Rubio y Pete Sessions, quienes admitieron haber tenido contacto con Rivera pero negaron saber que este trabajaba para los intereses de Venezuela. La acusación determinó que Rivera aprovechó sus amistades personales y políticas para abrir puertas en Washington y organizar reuniones estratégicas sin revelar sus verdaderos motivos financieros.

La versión de los acusados

La defensa de Rivera y Nuhfer argumentó ante el jurado que sus clientes siempre actuaron pensando en el bienestar de Venezuela y que no tenían la obligación de registrarse como agentes extranjeros.

Aseguraron que el contrato se enfocaba en gestiones para que empresas como ExxonMobil regresaran a territorio venezolano y que su intención final era lograr una salida pacífica del actual gobierno.

El caso de Rivera se suma a una lista de polémicas previas que rodearon su carrera, consolidando este fallo como uno de los golpes judiciales más importantes contra el cabildeo ilegal en la región.

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