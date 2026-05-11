Francia confirma primer contagio por hantavirus: aíslan a pasajeros repatriados del HV Hondius

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Francia reportó un primer caso de hantavirus, proveniente de una mujer quien fue pasajera del crucero HV Hondius.

De acuerdo con la publicación de ABC News, uno de los cinco pasajeros de la embarcación, quienes fueron repatriados este domingo por el país europeo, contrajo la enfermedad, informó la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

Durante el vuelo desde Tenerife hasta París, la viajera presentó síntomas y “su estado empeoró durante la noche” del domingo al lunes, explicó la funcionaria.

Pasajero estadounidense contagiado

Su caso positivo se sumó a otro reciente de un pasajero de Estados Unidos y la las alertas por la falta de exigencias de una cuarentena obligatoria para los viajeros del crucero.

“Cuando el estado empeora con un virus como este, uno puede encontrarse en un estado grave y es quizás el caso de esta persona”, advirtió Rist sobre la ciudadana gala enferma.

De los 150 pasajeros y tripulantes del crucero, que atracó el domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife (España), cinco eran franceses.

Evacuaron a todos ellos hasta la capital francesa, donde los ingresaron en el Hospital Bichat, en el distrito XVIII. Los otros cuatro dieron negativo en la prueba que les hicieron.

Sobre la pasajera, solo se conoce que había tenido fiebre durante el vuelo hacia París y, luego, su estado empeoró luego de su ingreso al hospital. “Estamos ante una evolución más bien rápida que puede reflejarse en síntomas pulmonares”, explicó Arnaud Fontanet, epidemiólogo francés.

Pasajeros franceses del HV Hodius en aislamiento

Los cinco viajeros franceses del HV Hondius deben seguir un aislamiento estricto, de hasta 42 días. Además de la paciente contagiada, los otros cuatro se encuentran en habitaciones separadas y con una presión negativa.

Este dispositivo tiene como objetivo que «nada salga y nada entre», explicó la doctora Karine Lacombe, responsable de las enfermedades infecciosas en el hospital Saint-Antoine en París.

De acuerdo con el gobierno de Francia, han identificado a 22 personas que pudieron estar en contacto con el virus, por lo que deberán seguir medidas de aislamiento. “Es ahora en el inicio de la epidemia que todo está en juego y que debemos romper las cadenas de transmisión”, alertó la ministra de Sanidad francesa.

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