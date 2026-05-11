Brote de hantavirus en crucero HV Hondius: dos ciudadanos estadounidenses contagiados

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El Departamento de Salud de Estados Unidos informó que trabaja en la repatriación de 17 ciudadanos estadounidenses, quienes viajaban a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de la variante Andina del hantavirus.

Los 17 pasajeros partieron en un transporte aéreo hacia Estados Unidos, dos de ellos viajan en las unidades de biocontención del avión por precaución excesiva.

Dos estadounidenses contagiados por hantavirus

De acuerdo con Univisión, un pasajero presenta actualmente síntomas leves y otro dio positivo leve en la prueba PCR para el virus Andino.

El transporte aéreo llevará a los pasajeros hasta el Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC) de ASPR en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska/Medicina de Nebraska en Omaha, antes de realizar al pasajero con síntomas leves a un segundo examen en su destino final.

Al llegar a cada instalación, los ciudadanos serán sometidos a una evaluación clínica y recibirán la atención y el apoyo adecuados según su condición.

Mujer española da negativo tras prueba PCR

Por otro lado, una segunda mujer española vinculada con el crucero del hantavirus presentó resultados negativos tras practicarse la prueba PCR.

La mujer, quien había sido catalogada como contacto cercano de la turista neerlandesa fallecida por hantavirus, no reveló síntomas o indicios de la enfermedad tras la prueba realizada en sangre y saliva.

Sin embargo, permanecerá en cuarentena obligatoria entre tres y seis semanas como medida preventiva.

OMS advierte sobre riesgos de no imponer cuarentena en EEUU

En cuanto al caso de los ciudadanos estadounidenses, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la decisión de Estados Unidos de no imponer cuarentena a sus ciudadanos evacuados del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, conlleva "riesgos".

"Eso puede conllevar riesgos", dijo Ghebreyesus en rueda de prensa desde la isla española de Tenerife, donde desembarcaron los ocupantes del Hondius para ser repatriados.

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