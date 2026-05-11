Accidente de tránsito entre dos vehículos en Caracas: registra un muerto y un herido en el lugar

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Durante la tarde de este domingo, lamentablemente se registró un accidente de tránsito en el que quedaron una persona fallecida y otra lesionada por el siniestro.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó los detalles del lamentable accidente a través de sus canales oficiales.

Accidente letal en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el lamentable accidente tuvo lugar específicamente en la autopista norte sur de la parroquia Santa Rosalía, del municipio Libertador en Caracas.

Asimismo, señala que se trató de un choque entre dos vehículos tipo sedán, en el que un hombre de 40 años aproximadamente, resultó lesionado con excoriaciones múltiples leves, quien fue trasladado por particulares a un centro de atención médica.

Sin embargo, el otro involucrado era un hombre de 78 años quien murió tras el impacto, quedando sin signos vitales en el lugar del choque.

Organismos presentes y levantamiento

En este sentido, indica que los efectivos del CBC se mantuvieron en el lugar del accidente hasta el levantamiento de los vehículos y del cuerpo sin vida.

Adicionalmente, señala que el procedimiento quedó a cargo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de tránsito. Del mismo modo, también estuvo presente en el lugar comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la comisión de Vías Rápidas.

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