Horror en el Zulia: hombre de 19 años fue capturado mientras abusaba de dos niños

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Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a un joven de 19 años acusado de presuntamente cometer abuso sexual contra dos hermanos menores de edad en el municipio Colón, al Sur del Lago.

El detenido fue identificado como Josué Ramón Urdaneta Blanco, quien quedó bajo custodia policial tras un procedimiento realizado en el sector Conuco San Roque, parroquia Urribarrí.

De acuerdo con la información preliminar difundida por organismos de seguridad, el caso salió a la luz luego de que el padre de los niños sorprendiera al sospechoso dentro de la habitación donde se encontraban los menores.

Padre de los niños alertó a las autoridades

Según el reporte policial, el hombre observó al sujeto tocando las partes íntimas contra su niña de dos años, por lo que decidió someterlo para evitar que escapara mientras llegaban las autoridades, según informa Diario Avance.

Posteriormente, una comisión del Cpbez acudió a la vivienda y efectuó la detención del joven, quien fue trasladado a la Estación Policial 11.1 Concha. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 53 del Ministerio Público, organismo encargado de continuar las investigaciones correspondientes.

Tras lo ocurrido, los dos niños fueron llevados al Ambulatorio I Caño Blanco para recibir evaluación médica. A la niña de dos años le detectaron irritación y enrojecimiento en la zona íntima, por lo que posteriormente fue remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde le practicarán los exámenes especializados.

Las autoridades también mantienen seguimiento al estado físico y emocional de ambos menores, mientras se desarrollan las experticias relacionadas con el caso.

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