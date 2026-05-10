Caso madre e hijo asesinados: surgen nuevos detalles del brutal crimen

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Las autoridades del estado Miranda investigan un caso que ha generado gran impacto: el asesinato de una mujer y su hijo pequeño dentro de su vivienda.

Según las pesquisas, el hecho se produjo tras una discusión entre la pareja, que terminó escalando hasta convertirse en un episodio de violencia extrema dentro del hogar.

De acuerdo con los reportes oficiales, el agresor identificado como Edwin Ernesto Bastidas, de 33 años, habría tomado un cuchillo en medio del altercado y atacado a su pareja, María Ambar Velásquez, de la misma edad, ocasionándole 11 puñaladas.

Posteriormente, también agredió al hijo que ambos tenían, un niño de apenas dos años, en un acto que las autoridades califican como de extrema brutalidad puesto que le quitó la vida a Maximiliano Torres con 15 puñaladas.

El hombre permanece ingresado en el hospital Victorino Santaella, donde recibe atención médica debido a las lesiones que se provocó. En ese mismo centro asistencial se desarrollaron los primeros procedimientos judiciales relacionados con el caso, bajo estricta vigilancia de las autoridades.

El Tribunal Quinto de Control de los Altos Mirandinos evaluó la solicitud del Ministerio Público y dictó privativa de libertad contra el acusado. Los delitos imputados incluyen femicidio agravado y homicidio calificado en perjuicio de su descendiente, dada la naturaleza del crimen.

Una vez reciba el alta médica, el procesado será trasladado al Centro Penitenciario El Rodeo, en el estado Miranda. El caso continúa en fase de investigación por parte de los organismos competentes, mientras se recopilan más elementos que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.

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